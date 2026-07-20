Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ναϊμέχεν στον 3ο προκριματικό του Champions League, με τους Ολλανδούς να εντάσσουν στο ρόστερ τους τον άλλοτε «ερυθρόλευκο», Εμρέ Μορ.

Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τίθεται αντιμέτωπη με την ολλανδική Ναϊμέχεν.

Πρόκειται για τη μεγάλη έκπληξη του εγχώριου πρωταθλήματος καθώς τερμάτισε πέρυσι στην 3η θέση, ενώ αυτή είναι μόλις η πρώτη φορά που θα βρεθεί στα προκριματικά του θεσμού.

Εν όψει της νέας σεζόν, που θα τη βρει να παίζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ της ανακοινώνοντας μάλιστα ένα γνωστό στους Πειραιώτες πρόσωπο λίγο πριν τη σημερινή κλήρωση.

Πρόκειται για τον Εμρέ Μορ, που έχει αγωνιστεί με τα ερυθρόλευκα για ένα εξάμηνο ερχόμενος από τη Θέλτα ως δανεικός, με τον 28χρονο εξτρέμ να αποχωρεί στη συνέχεια για την Καραγκιουμρούκ.