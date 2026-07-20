Ολυμπιακός: Τι ισχύει για τα Playoffs του Champions League και οι πιθανοί αντίπαλοι
Με την ολλανδική Ναϊμέχεν κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον 3ο προκριματικό γύρο του νέου Champions League, στην προσπάθεια που θα κάνει για είσοδο στη League Phase.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Eredivisie στις 4 ή 5 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ μια εβδομάδα μετά θα ακολουθήσει η ρεβάνς. Αν έρθει η πρόκριση για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τότε υπάρχουν ήδη κάποια δεδομένα.
Ποια είναι αυτά; Αρχικά, θα είναι στους ανίσχυρους του επόμενου Path, όμως ήδη γνωρίζει τους πιθανούς αντιπάλους στα Playoffs. Οι Πειραιώτες λοιπόν (αν περάσουν) θα κληθούν να κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας - Λιόν, ή εκείνον από το Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ.
Αυτό θα το μάθει σε νέα κλήρωση στις 3 Αυγούστου, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Europa League.
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