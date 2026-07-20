Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ναϊμέχεν στον 3ο προκριματικό του Champions League. Ποια τα δεδομένα και οι πιθανοί αντίπαλοι στα Playoffs.

Με την ολλανδική Ναϊμέχεν κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον 3ο προκριματικό γύρο του νέου Champions League, στην προσπάθεια που θα κάνει για είσοδο στη League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Eredivisie στις 4 ή 5 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ μια εβδομάδα μετά θα ακολουθήσει η ρεβάνς. Αν έρθει η πρόκριση για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τότε υπάρχουν ήδη κάποια δεδομένα.

Ποια είναι αυτά; Αρχικά, θα είναι στους ανίσχυρους του επόμενου Path, όμως ήδη γνωρίζει τους πιθανούς αντιπάλους στα Playoffs. Οι Πειραιώτες λοιπόν (αν περάσουν) θα κληθούν να κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας - Λιόν, ή εκείνον από το Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ.

Αυτό θα το μάθει σε νέα κλήρωση στις 3 Αυγούστου, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Europa League.