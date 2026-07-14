Τεράστια η διαφορά πρώτου και δεύτερου στη λίστα με τα περισσότερα ματς στα προκριματικά του Champions League.

Τα προκριματικά του Champions League για τη νέα σεζόν έχουν ξεκινήσει και, μάλλον αναμενόμενα, σε αυτά θα βρεθεί από τον 2ο προκριματικό γύρο και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που επιστρέφει μετά από μονοετή απουσία.

Και λέμε αναμενόμενα, καθώς οι Κροάτες είναι πρώτοι και με διαφορά στη λίστα των ομάδων που έχουν δώσει τα περισσότερα ματς στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από τότε που τα θέσπισε η UEFA.

Συγκεκριμένα, η Ντινάμο έχει δώσει 108 αγώνες μεταξύ 1ου προκριματικού γύρου και playoffs, έχοντας 61 νίκες, 24 ισοπαλίες και 23 ήττες με γκολ 203-107. Σε εννέα περιπτώσεις δε, κατάφερε να φτάσει στη φάση των ομίλων/league phase.

Για να βρει κανείς τον δεύτερο, πρέπει να πάει 29 ματς πιο κάτω, στην Ντινάμο Κιέβου, με Σέλτικ, Κοπεγχάγη και ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Στη 16άδα δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση, με τον ΑΠΟΕΛ να εντοπίζεται στη 15η θέση, με 58 ματς.