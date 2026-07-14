Champions League: Η ομάδα με τα περισσότερα ματς στα προκριματικά
Τα προκριματικά του Champions League για τη νέα σεζόν έχουν ξεκινήσει και, μάλλον αναμενόμενα, σε αυτά θα βρεθεί από τον 2ο προκριματικό γύρο και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που επιστρέφει μετά από μονοετή απουσία.
Και λέμε αναμενόμενα, καθώς οι Κροάτες είναι πρώτοι και με διαφορά στη λίστα των ομάδων που έχουν δώσει τα περισσότερα ματς στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από τότε που τα θέσπισε η UEFA.
Συγκεκριμένα, η Ντινάμο έχει δώσει 108 αγώνες μεταξύ 1ου προκριματικού γύρου και playoffs, έχοντας 61 νίκες, 24 ισοπαλίες και 23 ήττες με γκολ 203-107. Σε εννέα περιπτώσεις δε, κατάφερε να φτάσει στη φάση των ομίλων/league phase.
Για να βρει κανείς τον δεύτερο, πρέπει να πάει 29 ματς πιο κάτω, στην Ντινάμο Κιέβου, με Σέλτικ, Κοπεγχάγη και ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Στη 16άδα δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση, με τον ΑΠΟΕΛ να εντοπίζεται στη 15η θέση, με 58 ματς.
No one has played as many, or won as many, matches in 🔵 UCL qualifiers as 🇭🇷 Dinamo Zagreb.— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 14, 2026
The gap in matches played and 'points' won is so vast that even if they lost every game for the foreseeable future, it would still probably take a decade to knock them off the top spot. pic.twitter.com/y1Ihb0Bo9A
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