Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η σημερινή (17/6) κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου στο Champions League δεν είχε μονάχα ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, αλλά και για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους για τον 3ο γύρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους ισχυρούς και θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια εκ των Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς και Ναϊμέχεν.

Έτσι, στην κλήρωση της 20ης Ιουλίου θα μάθουν οριστικά ποια εκ των παραπάνω 5 ομάδων θα βρουν απέναντί τους, με φόντο τα Playoffs του θεσμού. Εκεί και εφόσον προκριθεί, ο Ολυμπιακός θα είναι στους ανίσχυρους και θα θέλει μια ακόμη πρόκριση (2 στο σύνολο) για να βρεθεί στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων.

Θυμίζουμε πως οι υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων» αρχίζουν στις 4-5 Αυγούστου με το πρώτο παιχνίδι, και συνεχίζονται στις 11 του ίδιου μήνα.

Ισχυροί:

Ολυμπιακός

Λιόν

Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ

Ανίσχυροι: