Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό του Champions League. Που στρέφει το ενδιαφέρον της η ΑΕΚ.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στα γραφεία της Νιόν στην Ελβετία η κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου για το νέο Champions League, με το ενδιαφέρον να υπάρχει από πλευράς ΑΕΚ.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στους ανίσχυρους για την κλήρωση των Playoffs του θεσμού (3/8), ωστόσο έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει μια εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί.

Θυμίζουμε πως η Ένωση θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο 18-19 Αυγούστου και μια εβδομάδα μετά (25-26 Αυγούστου) τον επαναληπτικό, με φόντο φυσικά τη συμμετοχή της στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παράλληλα, να σημειώσουμε πως η κυπριακή Ομόνοια (πρωταθλήτρια) θα αντιμετωπίσει μια εκ των Καϊράτ ή Σουτιέσκα.

Τα ζευγάρια του β' προκριματικού στο Champions League

Μιάλμπι - Ρεντ Ιμπς ή Ίντερ Εσκάλδες

Φιόρι ή Λαρν - Ερυθρός Αστέρας*

Σαμπάχ ή Νιου Σεντς - Βαρντάρ ή Κουόπιο

Κλάκσβικ ή Ατέρτ Μπίσεν - Ζάλγκιρις ή Ντρίτα

Άαρχους - Λεχ Πόζναν*

Αρατάτ ή Ρίγα - Φλοριάνα ή Σάμροκ Ρόβερς

Μπόρατς ή Λέφσκι Σόφιας - Βίτεμπσκ ή Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα

Ομόνοια - Καϊράτ ή Σουτιέσκα

Τουν - Ντινάμο Ζάγκρεμπ*

Βίκινγκουρ ή Γιορι Ίτο - Χάποελ Μπερ Σεβά

Φλόρια Ταλίν ή Ιμπέρια Τιφλίδας - Σλόβαν Μπρατισλάβας*

Πέτροκουμπ ή Εγνάτια - Τσέλιε

Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ

Στούρμ Γκράτς – Χαρτς

* οι ομάδες που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ