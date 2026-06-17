ΑΕΚ: Τι χρειάζεται για να είναι ισχυρή στα Play Offs του Champions League

ΑΕΚ: Τι χρειάζεται για να είναι ισχυρή στα Play Offs του Champions League

Επιμέλεια:  Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ: Τι χρειάζεται για να είναι ισχυρή στα Play Offs του Champions League

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Ο Ανδρέας Δημάτος εξήγησε τι χρειάζεται η ΑΕΚ προκειμένου να μπει στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των Play Offs του Champions League.

Η ΑΕΚ συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης της 3ης Αυγούστου για τα Play Offs του Champions League, όπως εξήγησε με ανάρτησή του ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος.

Αυτό που χρειάζεται η «Ένωση» είναι μία από τους Ερυθρό Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί. Σημειωτέον και οι τέσσερίς τους μετέχουν στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στη 13:00 στη Νιόν της Ελβετίας ως ισχυροί.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

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@Photo credits: INTIME, ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
     

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