Τελικός Champions League 2026: Το δεύτερο συνεχόμενο η Παρί - Η Χρυσή Βίβλος
Δείτε τη Χρυσή Βίβλο του Champions League μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη.
Η Παρί Σεν Ζερμέν άντεξε στο... θρίλερ με την Άρσεναλ, τη λύγισε στα πέναλτι και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κατακτώντας το δεύτερο Champions League της ιστορίας της.
Με τον τρόπο αυτό, οι Παριζιάνοι έπιασαν Μπενφίκα, Γιουβέντους, Νότιγχαμ Φόρεστ, Πόρτο και Τσέλσι στη Χρυσή Βίβλο, με τους Κανονιέρηδες από την πλευρά τους να παραμένουν στο... μηδέν!
Η Χρυσή Βίβλος του Champions League
- Ρεάλ Μαδρίτης 15 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)
- Μίλαν 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
- Λίβερπουλ 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)
- Μπάγερν Μονάχου 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
- Μπαρτσελόνα 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)
- Άγιαξ 4 (1971, 1972, 1973, 1995)
- Ίντερ 3 (1964, 1965, 2010)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (1968, 1999, 2008)
- Μπενφίκα 2 (1961, 1962)
- Γιουβέντους 2 (1985, 1996)
- Νότιγχαμ Φόρεστ 2 (1979, 1980)
- Πόρτο 2 (1987, 2004)
- Τσέλσι 2 (2012, 2021)
- Παρί Σεν Ζερμέν 2 (2025, 2026)
- Μάντσεστερ Σίτι 1 (2023)
- Άστον Βίλα 1 (1982)
- Σέλτικ 1 (1967)
- Αμβούργο 1 (1983)
- Στεάουα Βουκουρεστίου 1 (1986)
- Μαρσέιγ 1 (1993)
- Φέγενορντ 1 (1970)
- Αϊντχόφεν 1 (1988)
- Ερυθρός Αστέρας 1 (1991)
- Ντόρτμουντ 1 (1997)
@Photo credits: Associated Press
