Τελικός Champions League 2026: Το 1-1 για την Παρί με πέναλτι Ντεμπελέ
Ο Ντεμπελέ ευστόχησε σε πέναλτι στο 65ο λεπτό του τελικού του Champions League και ισοφάρισε σε 1-1 για την Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Άρσεναλ.
Μετά από 65 λεπτά αγώνα, η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να επαναφέρει την ισορροπία στον τελικό του Champions League με την Άρσεναλ. Σκόρερ ο Ντεμπελέ, που ευστόχησε σε πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Κβαρατσχέλια από τον Μοσκέρα. Κάπως είδαμε ξανά γκολ εκατέρωθεν σε τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια!
@Photo credits: Associated Press
