Η Άρσεναλ αιφνιδίασε την Παρί Σεν Ζερμέν και προηγήθηκε με 1-0 χάρη σε γκολ του Χάβερτς στο έκτο μόλις λεπτό.

Ονειρικό ξεκίνημα για την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς στο έκτο μόλις λεπτό, ο Χάβερτς έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από κόντρα στον χώρο του κέντρου και μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από τα αριστερά, αφήνοντας άγαλμα τον Σαφόνοφ με τρομερό σουτ! Σημειώνεται πως ο Γερμανός έχει σκοράρει ξανά σε τελικό του θεσμού, το 2021, δίνοντας στην Τσέλσι την κούπα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.