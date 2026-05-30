Τελικός Champions League 2026: Το γκολ του Χάβερτς για το 1-0 της Άρσεναλ
Η Άρσεναλ αιφνιδίασε την Παρί Σεν Ζερμέν και προηγήθηκε με 1-0 χάρη σε γκολ του Χάβερτς στο έκτο μόλις λεπτό.
Ονειρικό ξεκίνημα για την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς στο έκτο μόλις λεπτό, ο Χάβερτς έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από κόντρα στον χώρο του κέντρου και μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από τα αριστερά, αφήνοντας άγαλμα τον Σαφόνοφ με τρομερό σουτ! Σημειώνεται πως ο Γερμανός έχει σκοράρει ξανά σε τελικό του θεσμού, το 2021, δίνοντας στην Τσέλσι την κούπα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.
@Photo credits: Associated Press
