Η Ουγγαρία έχει στήσει μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση εν όψει του τελικού του Champions League, με τα μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη να είναι δρακόντεια.

Η Βουδαπέστη προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν στην «Puskas Arena», με τις ούγγρικες αρχές να στήνουν τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση για αθλητικό γεγονός στην ιστορία της χώρας.

Όπως δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας στα τοπικά Μέσα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των Αρχών που έχει καταγραφεί μέσα σε μια μόνο ημέρα, με τις προετοιμασίες για το μεγάλο ματς να είναι σε εξέλιξη εδώ κι έναν χρόνο.

Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη

Σχεδόν 4.000 αστυνομικοί θα διασκορπιστούν σε όλη την πόλη, καθώς η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου». Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας αναμένεται να φιλοξενήσει αυτό το διήμερο περίπου 100.000 οπαδούς, καθώς κάθε ένας από τους φιναλίστ έχει εξασφαλίσει από 17.000 εισιτήρια, ενώ χιλιάδες αναμένεται να φτάσουν χωρίς να διαθέτουν το «μαγικό χαρτάκι» για το παιχνίδι.

Για την αποφυγή των εντάσεων, μάλιστα, έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων στην Πλατεία Ηρώων και σε άλλα σημεία της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Η πρόκληση είναι τεράστια και για τις υποδομές της πόλης. Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης αναμένεται να έχει τη διπλάσια κίνηση από το συνηθισμένο, με περίπου 2.000 πτήσεις και 250.000 επιβάτες μέσα στο τριήμερο, ενώ έχουν προγραμματιστεί αυξημένα δρομολόγια στα ΜΜΜ και αυστηροί κυκλοφοριακοί περιορισμοί. Η ασφάλεια αποτελεί το νούμερο ένα στοίχημα των διοργανωτών, που σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, τα έχουν όλα υπο έλεγχο.