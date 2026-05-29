Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικούν το φετινό Champions League που θα διεξαχθεί πολύ νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα. Ποιοι οι λόγοι.

Η μεγάλη βραδιά για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ευρώπης έφτασε, αφού αύριο (30/5, 19:00) Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν θα δώσουν μάχη για να σηκώσουν το τρόπαιο του Champions League ψηλά στον ουρανό της Puskas Arena.

Από τη μια οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και από την άλλη οι εν δυνάμει πρωταθλητές Ευρώπης (και Γαλλίας) υπόσχονται ένα συναρπαστικό παιχνίδι, που ωστόσο άλλαξε ώρα σε σχέση με το συνηθισμένο, αφού η σέντρα θα γίνει στις 19:00. Η UEFA όμως έχει τους λόγους της.

Από τον περασμένο Αύγουστο η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει ενημερώσει σχετικά με αυτή την αλλαγή, η οποία συνέβη για τέσσερις κυρίως παράγοντες. Αρχικά, στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα.

Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να.. συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις συζητήσεις, αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη. Έτσι, θα βοηθηθεί οικονομικά και η πόλη.

Έπειτα, η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 22:00 αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 19:00 είναι βέβαιο πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό, άρα και η τηλεθέαση θα αυξηθεί.

Τέλος, η αγορά της Ασίας. Για την UEFA η συγκεκριμένη αγορά είναι σημαντική, επομένως η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο «προσβάσιμη» και σε αυτή την Ήπειρο.