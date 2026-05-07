Το Football Rankings προβλέπει τους πιθανούς αντιπάλους Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Η σεζόν βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την ΑΕΚ να είναι αγκαλιά με τον τίτλο και το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να θέλουν να μείνουν ζωντανοί για τον τίτλο όσο παλεύουν και για τη δεύτερη θέση, που επίσης οδηγεί στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ γνωρίζει πως θα βρεθεί στα playoffs του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα είναι δεδομένα στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference.

Με πολλά μέτωπα να είναι ακόμα ανοιχτά, το Football Rankings έκανε τις προβλέψεις του για τον 3ο προκριματικό γύρο στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκτιμώντας ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στο Champions League και ο ΠΑΟΚ στο Europa. Σύμφωνα λοιπόν με τον αλγόριθμο, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα.

Επικρατέστεροι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού:

Φενέρμπαχτσε

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Σπάρτα Πράγας

Ναϊμέγκεν

Επικρατέστεροι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ:

Ζάλτσμπουργκ

Σέλτικ

Καραμπάγκ

Άντερλεχτ

Στουρμ Γκρατς

Ράκοφ

Γκόρνικ Ζάμπρζε

Επικρατέστεροι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού:

Χάιντουκ Σπλιτ

Χράντετς Κράλοβε

Αούστρια Βιέννης

Κατοβίτσε

Νόρντζελαντ

Βίμποργκ

Τρόμσο

Απόλλων Λεμεσού

Χιμπέρνιαν

Σεντ Γκάλεν

Σιόν

Ντινάμο Μινσκ

Βλάζνια

ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Μάδεργουελ

Χάμαρμπι

Ντουνάισκα Στρέντα

Γκέτεμποργκ

Βαραζντίν

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Ζίρα

Ντέμπρετσεν

Πάξι

Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ

Ντινάμο Βουκουρεστίου

Κόπερ

🚨 Projected 2026/27 Champions League - QR3 based on the predicted final league standings!



✅ LEFT - Projected to be Seeded

❌ RIGHT - Projected to be Unseeded



➡️ Complete qualifying projections with all the % chances and seedings at our Page (link in bio)! pic.twitter.com/z1qnKie10T — Football Rankings (@FootRankings) May 7, 2026

🚨 Projected 2026/27 Europa League - QR3 based on the predicted final league standings!



✅ LEFT - Projected to be Seeded

❌ RIGHT - Projected to be Unseeded



➡️ Complete qualifying projections with all the % chances and seedings at our Page (link in bio)! pic.twitter.com/pYCxvnlp2j May 7, 2026