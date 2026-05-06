Ρούνεϊ: «Οι πανηγυρισμοί της Άρσεναλ είναι υπερβολικοί»
H Άρσεναλ χάρη στο γκολ του Σάκα στο 45', επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και περιμένει Παρί Σεν Ζερμέν ή Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του Champions League. Η ομάδα του Αρτέτα πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργανώσεις μετά από 20 χρόνια.
Στο Έμιρεϊτς μετά το σφύριγμα της λήξης στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι.... και αυτό δεν άρεσε πολύ στον Γουέιν Ρούνεϊ . Αφού μετά τον γύρο του θριάμβου που έκαναν οι παίκτες έσπευσε να χαρακτηρίσει τους πανηγυρισμούς.
Πιο συγκεκριμένα ο άλλοτε σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε δηλώσεις του στο Prime Video είπε ότι όλο αυτό ήταν υπερβολικό : «Αξίζουν να βρίσκονται σε αυτή τη θέση, αλλά δεν έχουν κερδίσει κάτι ακόμη. Νομίζω πως οι πανηγυρισμοί είναι λίγο υπερβολικοί. Να πανηγυρίζεις όταν κερδίσεις».
May 5, 2026
Στον αντίποδα όμως ο πάντα καυστικός, Ίαν Ράιτ, πήρε θέση χωρίς να τον ονοματίζει. άλλα όλα έδειχναν πως εννόει αυτόν: «Η αστυνομία των πανηγυρισμών βγήκε, να προσέχετε. Να το απολαύσετε, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και αυτή είναι μία μεγάλη στιγμή».
