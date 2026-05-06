Η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στην Άρσεναλ στο Champions League, δεν είναι ούτε η Μπάγερν, ούτε η Ίντερ

Η Άρσεναλ δέχθηκε μόλις έξι γκολ στο φετινό Champions League, ένα από Μπάγερν Μονάχου, Ίντερ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Λεβερκούζεν. Και όμως υπάρχει μία ομάδα-έκπληξη που της έβαλε περισσότερα σε ένα ματς.

Η μία από τις δύο θέσεις του μεγάλου τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη κλείδωσε. Η Άρσεναλ πέρασε (και) από την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα δώσει το παρών στην Ουγγαρία με τον νικητή του ζευγαριού Μπάγερν-Παρί ως... αήττητη στη φετινή διοργάνωση καθώς μετράει 11 νίκες και τρεις ισοπαλίες, κάνοντας το απόλυτο στο League Phase.

Μία διαδρομή όπου αντιμετώπισε και τον Ολυμπιακό, νικώντας τον στο Λονδίνο με 2-0 ενώ βρέθηκε απέναντι σε Μπάγερν Μονάχου, Ίντερ και Ατλέτικο Μαδρίτης μεταξύ άλλων. Το απίστευτο δεν είναι μόνο οι νίκες αλλά και τα γκολ που έχει δεχθεί καθώς σε αυτά τα 14 παιχνίδια, έχει δεχθεί έξι γκολ.

Ωστόσο δύσκολα πάει το μυαλό ποια είναι η μοναδική ομάδα που κατάφερε να πετύχει πάνω από ένα τέρμα απέναντι στον αγγλικό σύλλογο. Γκολ της έβαλαν οι Μπάγερν Μονάχου, η Ίντερ, η Λεβερκούζεν και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Όλες από ένα, όμως ένα κλαμπ κατάφερε να της βάλει δύο και αυτή είναι η Καϊράτ Αλμάτι.

Στην τελευταία αγωνιστική του League Phase, η Άρσεναλ φιλοξένησε την πρωταθλήτρια Καζακστάν στο Emirates και μέχρι το 36ο λεπτό, το σκορ είχε φτάσει ήδη στο 3-1. Οι «κανονιέριδες» προηγήθηκαν με τον Γιόκερες στο 3', ο Ζορζίνιο ισοφάρισε με πέναλτι στο 7' και ο Χάβερτς με τον Μαρτινέλι ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Αν και όλα έδειχναν ότι οι Καζάκοι θα έμπαιναν σε αυτό το... κλειστό κλαμπ του φετινού Champions League, κατάφεραν να φύγουν με... ψηλά το κεφάλι από τη διοργάνωση χάρη στη κεφαλιά του Ρικαρντίνιο στο 90+4', μειώνοντας σε 3-2 και κάνοντας την Καϊράτ, την ομάδα που πέτυχε τα περισσότερα γκολ στην Άρσεναλ στη φετινή διοργάνωση.