Η Άρσεναλ χρησιμοποίησε πέντε Άγγλους παίκτες στην ενδεκάδα της για τον αγώνα του Champions League κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ 17 χρόνων.

Η Άρσεναλ προκρίθηκε χθες (05/05) στον τελικό του Champions League, επικρατώντας με 1-0 στο «Emirates» της Ατλέτικο Μαδρίτης και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια την κούπα με τα μεγάλα «αυτιά».

Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση από τον χθεσινό αγώνα ήταν πως ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, επέλεξε να ξεκινήσει πέντε Άγγλους παίκτες στην αρχική ενδεκάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η λονδρέζικη ομάδα περιελάμβάνε τους Μπεν Γουάιτ, Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα, Εμπερέτσι Έζε, καθώς και τον Μάιλς Λιούις-Σκέλι.

Με την επιλογή του αυτή, ο Ισπανός τεχνικός «ισοφάρισε» ένα σπάνιο ορόσημο που είχε σημειωθεί τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2009, όταν πέντε Άγγλοι παίκτες αγωνίστηκαν σε παιχνίδι Champions League εναντίον του Ολυμπιακού.

5 - Half of Arsenal's outfield starters for tonight's game are English players (5), with this the most Englishmen named in a Gunners starting XI in the @ChampionsLeague since December 2009 (5 v Olympiakos - Walcott, Wilshere, Bartley, Cruise, Gilbert). Lions. pic.twitter.com/UspOc8U7M1 May 5, 2026

Για την ιστορία, στην αναμέτρηση αυτή, η οποία διεξήχθη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι Πειραιώτες επικράτησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Λεονάρντο, ενώ η 11άδα της ομάδας του Αρσέν Βενγκέρ περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τους Γουόλκοτ, Γουίλσιρ, Μπάρτλεϊ, Κρούιζ και Ζιλμπέρτ.