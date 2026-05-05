Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης ψάχνουν το πρώτο τους τρόπαιο στο Champions League, ούσες πρώτες σε μία λίστα μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Μπορεί να αποτελούν σχεδόν μόνιμους θαμώνες στο Champions League, ωστόσο Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, με τους Λονδρέζους να έχουν έναν χαμένο τελικό και τους Ροχιμπλάνκος τρεις.

Οι δύο ομάδες καταλαμβάνουν μάλιστα τις δύο πρώτες θέσεις στη λίστα με τους συλλόγους που έχουν τα περισσότερα ματς στον θεσμό δίχως να έχουν πάρει ποτέ το τρόπαιο! Πριν τη σέντρα στο Έμιρεϊτς, η Άρσεναλ είχε 224 και η Ατλέτικο 191, με δύο ελληνικές ομάδες να βρίσκονται στην εν λόγω λίστα.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος με 166 αγώνες στο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League, ενώ ο Παναθηναϊκός εντοπίζεται στη δέκατη θέση, με 127. Σημειώνεται πως στην τρίτη θέση, μετά από τις δύο ομάδες που κοντράρονται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, είναι η Ντινάμο Κιέβου, με 186 ματς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.