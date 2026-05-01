Λουίς Ενρίκε: «Οι άθλιες απόψεις δεν πρέπει να γίνονται σεβαστές»

Αρκετά... καυστικός ήταν ο Λουίς Ενρίκε σε δηλώσεις του αναφορικά με τους επικριτές του αμυντικού παιχνιδιού της Παρί και της Μπάγερν (5-4 για τους Παριζιάνους).

Την περασμένη Τρίτη (28/4) ο ποδοσφαιρικός πλανήτης απήλαυσε μια ποδοσφαιρική... παράσταση ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου (5-4) για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League, στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, αρκετοί ήταν αυτοί που δε συμμερίστηκαν την άποψη της πλειοψηφίας αναφορικά με το θέαμα που προσέφεραν οι επιθετικές... μηχανές των Ενρίκε και Κομπανί.

Αρκετοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν πως οι δύο ομάδες παρουσίασαν μια κάκιστη αμυντική εικόνα, που δεν αρμόζει στο επίπεδο και το διακύβευμα τέτοιων αναμετρήσεων.

Ο προπονητής της γαλλικής ομάδας, Λουίς Ενρίκε, έσπευσε να υπερασπιστεί το εντυπωσιακό θέαμα που παρουσίασαν οι δύο σύλλογοι στους θιασώτες της «στρογγυλής θεάς», απαντώντας με... δηκτικό τρόπο στους επικριτές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Οι άθλιες απόψεις δε θα πρέπει να γίνονται σεβαστές! Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να παίζεται το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο, που είναι η πλειοψηφία και μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, καθώς και άλλοι που δεν τους αρέσει αυτός ο τρόπος παιχνιδιού».