Γιατί ο κόσμος της Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχθηκε τους παίκτες πετώντας χαρτί υγείας στον αγωνιστικό χώρο;

Η υποδοχή που επεφύλασσαν οι φίλαθλοι της Ατλέτικο στον ημιτελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ ήταν αν μη τι άλλο πρωτότυπη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αντί για τα συνηθισμένα κορεό, οι κερκίδες του «Metropolitano» γέμισαν με χιλιάδες ρολά από χαρτί υγείας που εκτοξεύθηκαν προς τον αγωνιστικό χώρο.

Η κίνηση αυτή έχει ρίζες στην Αργεντινή και είναι ένα σήμα κατατεθέν της ατμόσφαιρας που επικρατεί στα λατινοαμερικάνικα γήπεδα και ιδιαίτερα στην «Μπομπονέρα». Οι δεσμοί των Ροχιμπλάνκος με την Αργεντινή είναι άλλωστε πανίσχυροι, καθώς έχουν από τη μια στον πάγκο τους τον Ντιέγκο Σιμεόνε, αλλά και στο ρόστερ τους τον συμπατριώτη του, Χούλιαν Άλβαρες.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ατλέτικο ζήτησαν από τον κόσμο να φτάσει νωρίς στο στάδιο της Μαδρίτης για να μοιραστούν τα χαρτιά σε όλους, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την κουλτούρα του προπονητή τους.

Το αντίστοιχο σκηνικό είναι γνώριμο και στην Ελλάδα, με τη διαφορά ότι στα δικά μας γήπεδα η υποδοχή γίνεται παραδοσιακά με ρολά από ταινίες ταμειακών μηχανών.

