Παρί - Μπάγερν: Πέταξαν φωτιές Κβαρατσχέλια - Ντεμπελέ για το 5-2 (vid)
Η ματσάρα συνεχίστηκε σε γαλλικούς ρυθμούς! Η Παρί μπήκε... φουριόζα στο β΄μέρος και μέσα σε δυο λεπτά εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο 5-2 κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου. Αρχικά στο 56΄ο Χακίμι έκανε το γύρισμα στην περιοχή για τον αμαρκάριστο Κβαρατσχέλια, ο οποίος εκτέλεσε τον Νόιερ με μονοκόμματο σουτ για το 4-2. Πάνω στη φόρα της, η Παρί έφτασε και στο πέμπτο γκολ δυο λεπτά αργότερα, όταν ο Ντεμπελέ με συρτό σουτ σημάδεψε τα δίχτυα με τη βοήθεια του δοκαριού.
