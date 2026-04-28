Εντυπωσιακή η Παρί στο β΄μέρος, με τους Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ να σκοράρουν με διαφορά δυο λεπτών για το 5-2 κόντρα στη Μπάγερν!

Η ματσάρα συνεχίστηκε σε γαλλικούς ρυθμούς! Η Παρί μπήκε... φουριόζα στο β΄μέρος και μέσα σε δυο λεπτά εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο 5-2 κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου. Αρχικά στο 56΄ο Χακίμι έκανε το γύρισμα στην περιοχή για τον αμαρκάριστο Κβαρατσχέλια, ο οποίος εκτέλεσε τον Νόιερ με μονοκόμματο σουτ για το 4-2. Πάνω στη φόρα της, η Παρί έφτασε και στο πέμπτο γκολ δυο λεπτά αργότερα, όταν ο Ντεμπελέ με συρτό σουτ σημάδεψε τα δίχτυα με τη βοήθεια του δοκαριού.