Παρί - Μπάγερν: Ανατροπή για τους Παριζιάνους με τρομερή κεφαλιά του Ζοάο Νέβες (vid)
Η Παρί Σεν Ζερμέν έφερε τούμπα το ματς στο 33΄, όταν ο Ζοάο Νέβες πήρε την κεφαλιά στο κόρνερ κι έγραψε το 2-1 κόντρα στη Μπάγερν.
Η Παρί γύρισε το ματς μέσα σε εννιά λεπτά! Αυτή τη φορά η ομάδα του Λουίς Ενρίκε χτύπησε από στατική μπάλα για να πάρει το προβάδισμα με 2-1 απέναντι στη Μπάγερν. Στο 33΄συγκεκριμένα ο Ντεμπελέ εκτέλεσε το κόρνερ, με τον Ζοάο Νέβες να πιάνει εντυπωσιακή κεφαλιά και να σημαδεύει τη γωνία του Νόιερ για την ανατροπή.
