Ο Χάνσι Φλικ ρωτήθηκε και απάντησε για το τι λείπει από την Μπαρτσελόνα, έτσι ώστε να φτάσει επιτέλους ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Με στόχο ακόμη μια νίκη σε επίπεδο La Liga, που θα την φέρει περισσότερο κοντά στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Θέλτα το βράδυ της Τετάρτης (22/4) για την 33η αγωνιστική.

Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και με 7 αγωνιστικές να απομένουν, φαντάζουν το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, κάτι για το οποίο φυσικά ρωτήθηκε ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου.

Φυσικά, ο Γερμανός κόουτς θέλησε να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, λέγοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη, καθώς και οι Μαδριλένοι θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για να γυρίσουν την κατάσταση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον ήρθε όταν υπήρξε ερώτημα για το Champions League.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Φλικ τι λείπει από τους Καταλανούς για να φτάσουν στην κορυφή, με τον 60χρονο να απαντάει πως αυτό που απουσιάζει είναι ένας ηγέτης, φέρνοντας το παράδειγμα του Ινίγο Μαρτίνεθ που αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι.

«Έχει να κάνει με την ορμή και τις λεπτομέρειες, και αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να έχουμε διαθέσιμους τους παίκτες. Δεν είχαμε τον Ντε Γιονγκ, τον Ραφίνια... Χρειαζόμαστε έναν παίκτη που να είναι ηγέτης. Πέρυσι είχαμε τον Ινίγο, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος ηγέτης. Χρειαζόμαστε ανθρώπους και παίκτες που να είναι ικανοί κατά τη διάρκεια του αγώνα και που να μπορούν να μας πουν πού πρέπει να πάμε. Θα μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις».