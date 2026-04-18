Ο δημοφιλής streamer-influencer «I Show Speed» πάει για το απόλυτο ρεκόρ επιτυχημένων προβλέψεων στο Champions League.

Έχει 12/12 και πάει για το απόλυτο! Ο λόγος για τον πασίγνωστο streamer-influencer «I Show Speed», που πάει να σπάσει κάθε ρεκόρ επιτυχημένων προβλέψεων στο φετινό Champions League.

Ο εν λόγω content creator μετρά πάνω από 40 εκατ. ακόλουθους σε YouTube, Instagram και Tik Tok ξεχωριστά. Είναι μόλις 21 ετών και ασχολείται με διάφορα challenges, τα οποία κλέβουν την παράσταση.

Πρόκειται για τον θαυμαστή του Cristiano Ronaldo και είναι θιασώτης της «στρογγυλής θεάς». Τη φετινή σεζόν μετά την κλήρωση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έκανε τις προβλέψεις του για την έκβαση κάθε ζευγαριού αλλά και για το αποτέλεσμα του μεγάλου τελικού, στις 30/5 στη Βουδαπέστη.

Και τα πήγε περίφημα! Έπεσε μέσα τόσο στα ζευγάρια των προημιτελικών όσο και σε αυτά των ημιτελικών, ενώ δεν ήταν και ιδιαίτερα... γουρλής για τη Μπαρτσελόνα, για την οποία μάντεψε πως θα αποκλειστεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως και έγινε.

Προκειμένου να κάνει το απόλυτο 15/15 χρειάζεται να πέσει μέσα στο ζευγάρι του τελικού αλλά και στον τροπαιούχο του φετινού θεσμού. Η πρόβλεψη του είναι πως Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ θα βρεθούν στον τελικό της Ουγγαρίας, με τους Βαυαρούς να κατακτούν την κούπα.