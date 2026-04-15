Η χειρονομία του Σιμεόνε που εξόργισε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα

Μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ντιέγκο Σιμεόνε προχώρησε σε μία χειρονομία που εξόργισε τους οπαδούς των Καταλανών.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης χθες υπέστη μία «γλυκιά» ήττα, καθώς έχασε με 1-2 στο Μετροπολιτάνο από τη Μπαρτσελόνα, όμως το 0-2 στο Καμπ Νου της περασμένης εβδομάδας ήταν αρκετό για να σφραγίσουν οι «ροχιμπλάνκος» το εισιτήριο τους για τα ημιτελικά του Champions League.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με το καλύτερο δυνατό τρόπο για τους γηπεδούχους, καθώς βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 0-2 ήδη από το 24ο λεπτό όμως το γκολ του Λούκμαν στο 31΄ ήταν αρκετό για να τους διασφαλίσει την πρόκριση.

Ο αγώνας ήταν γεματός εντάση και «χορταστικές» φάσεις, όμως το καλύτερο στιγμιότυπο της βραδιάς ήρθε μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Πιο συγκεκριμένα, μετά το τελικό σφύριγμα, ο προπονητής των «κολτσονέρος», Ντιέγκο Σιμεόνε, εθεάθη να πλησιάζει τους οπαδούς των «Μπλαουγκράνα» που ταξίδεψαν στο γήπεδο της ισπανικής πρωτεύουσας και με μία χειρονομία τους έβαλε για... ύπνο, υπονοώντας ουσιαστικά πως ήρθε η ώρα να γυρίσουν σπίτι και να κοιμηθούν, καθώς αποκλείστηκαν από την ομάδα του.

Όπως ήταν λογικό οι φίλοι των Καταλαναών που παρευρέθηκαν στο «Μετροπολιτάνο» δεν βρήκαν πολύ αστείο το τρολάρισμα του Τσόλο και άρχισαν τα...γαλλικά τόσο στον ίδιο όσο και στους παίκτες του, οι οποίοι εκείνη την ώρα αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο.