Μπαρτσελόνα και Φλικ διαμαρτυρήθηκαν για το ύψος του χορταριού στο «Μετροπολιτάνο»: Πόσα εκατοστά πρέπει να είναι σύμφωνα με την UEFA

Έντονα παράπονα από την Μπαρτσελόνα για το χορτάρι στο «Μετροπολιτάνο», την ίδια στιγμή που η Ατλέτικο Μαδρίτης δηλώνει ότι όλα είναι όπως πρέπει. Η UEFA θα κρίνει ποια πλευρά είναι σωστή.

Άρχισαν από... νωρίς τα όργανα στο σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, όπου οι μπλαουγκράνα αναζητούν την ανατροπή από το 0-2 του πρώτου αγώνα.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία προπόνηση της ομάδας στο «Μετροπολιτάνο» όπου θα γίνει ο αγώνας, ο Χάνσι Φλικ και οι άνθρωποι του συλλόγου διαμαρτυρήθηκαν για το χορτάρι και την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο, μεταφέροντας τα παράπονα τους στην UEFA.

Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν το ύψος στο χορτάρι, ότι είναι μεγαλύτερο από το φυσιολογικό. Αυτό φυσικά θα εξεταστεί από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, η οποία έχει ορίσει ως ιδανικό μέγεθος τα 20 με 30 χιλιοστά (δηλαδή 2 με 3 εκατοστά) με το «τέλειο» να κυμαίνεται στα 23 με 25 χιλιοστά και να είναι ομοιόμορφο σε όλο το γήπεδο.

Έχει γίνει ξεκάθαρο ότι η UEFA δεν επιθυμεί να είναι ούτε πιο κοντό, ούτε πιο ψηλό καθώς επηρεάζει τον τρόπο παιχνιδιού και το πώς κυλά η μπάλα.