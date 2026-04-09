Ο πρώην αστέρας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Τιερί Ανρί, υποστήριξε πως ήταν λάθος η αποβολή του Κουμπαρσί, τονίζοντας πως άλλαξε εντελώς τις ισορροπίες του πρώτου προημιτελικού.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου, στον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό για το Champions League. Η κόκκινη κάρτα στον Κουμπαρσί έχει εγείρει μεγάλη συζήτηση από εχτές, με τον Τιερί Ανρί να τοποθετείται για την επίμαχη φάση.

Στο 44ο λεπτό της χθεσινής (08/04) αναμέτρησης, ο Κουμπαρσί ανέτρεψε τον Σιμεόνε, σε μια φάση που ο Αργεντινός των Ροχιμπλάνκος έβγαινε στην πλάτη των Καταλανών. Ο διαιτητής, Ιστβάν Κόβακς ενώ στην αρχή υπέδειξε κίτρινη κάρτα, την αναβάθμισε σε κόκκινη, ύστερα από έλεγχο στο μόνιτορ. Με αυτή την απόφαση, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα «βράζουν» από εχθές και ο παλαίμαχος Γάλλος σταρ, Τιερί Ανρί, εξέφρασε τη δική του άποψη για την εν λόγω φάση.

«Για μένα είναι κίτρινη κάρτα, όχι κόκκινη. Καθώς από τη στιγμή που τον βγάζεις έξω, αλλάζεις ολόκληρο το παιχνίδι. Και στο Champions League, πρέπει να είσαι 100% σίγουρος. Νομίζω ότι ο διαιτητής βιάστηκε πολύ σε αυτό.

Όχι, όχι, όχι, λυπάμαι αλλά δεν είναι κόκκινη. Καταλαβαίνω τον κανονισμό. Τελευταίος παίκτης, αρνείται ευκαιρία για γκολ, αλλά θα πρέπει να δεις την κατάσταση. Η μπάλα δεν είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του παίκτη της Ατλέτικο, η γωνία δεν είναι τέλεια και υπάρχει απόσταση ακόμη για την εστία.

Είμαστε σίγουροι ότι θα σκοράρει; Δεν είμαι πεπεισμένος για αυτό», δήλωσε ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα.