«Ντου» των οπαδών της Μπαρτσελόνα στο πούλμαν της Ατλέτικο: Η ανάρτηση των Μαδριλένων για το συμβάν

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα πέταξαν αντικείμενα προς το πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης σπάζοντας τζάμια με αποτέλεσμα να πέσουν κομμάτια κοντά στα μέλη της αποστολής των Μαδριλένων.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε μία σπουδαία νίκη το βράδυ της Τετάρτης (08/04) στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 2-0 για το πρώτο μεταξύ τους ματς στα προημιτείκά της διοργάνωσης παίρνοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.

Οι Μαδριλένοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν τον Γιαμάλ και την παρέα του, αλλά έδειξαν... αχάμπαροι και στο συμβάν που υπήρξε πριν την έναρξη του αγώνα με την επίθεση που έγινε στο πούλμαν της ομάδας.

Όταν η αποστολή της Ατλέτικο κατευθυνόταν στο γήπεδο, οπαδοί των Καταλανών είχαν συγκεντρωθεί για να την... υποδεχθούν και, παρ' ότι υπήρχε ισχυρά αστυνομική παρουσία, δεν απέτρεψε την επίθεση που έγινε με δεκάδες αντικείμενα να εκσφενδοζίονται προς εκείνο.

🤦🏻‍♂️ Dos lunas rotas en el bus del Atleti.



Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, δύο παράθυρα του πούλμαν των «ροχιμπλάνκος» έσπασαν με αποτέλεσμα κομμάτια από γυαλί να πέσουν κοντά στα μέλη της αποστολής της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε. Το θετικό είναι πως αποφεύχθηκαν οι τραυματισμοί.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση αυτή και μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση στα social media της δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία από το εσωτερικό του πούλμαν με τη λεζάντα: «Έχουμε κι εμείς εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού».