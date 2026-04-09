«Ντου» των οπαδών της Μπαρτσελόνα στο πούλμαν της Ατλέτικο: Η ανάρτηση των Μαδριλένων για το συμβάν
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε μία σπουδαία νίκη το βράδυ της Τετάρτης (08/04) στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 2-0 για το πρώτο μεταξύ τους ματς στα προημιτείκά της διοργάνωσης παίρνοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.
Οι Μαδριλένοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν τον Γιαμάλ και την παρέα του, αλλά έδειξαν... αχάμπαροι και στο συμβάν που υπήρξε πριν την έναρξη του αγώνα με την επίθεση που έγινε στο πούλμαν της ομάδας.
Όταν η αποστολή της Ατλέτικο κατευθυνόταν στο γήπεδο, οπαδοί των Καταλανών είχαν συγκεντρωθεί για να την... υποδεχθούν και, παρ' ότι υπήρχε ισχυρά αστυνομική παρουσία, δεν απέτρεψε την επίθεση που έγινε με δεκάδες αντικείμενα να εκσφενδοζίονται προς εκείνο.
🤦🏻♂️ Dos lunas rotas en el bus del Atleti.
👉 Este ha sido el momento exacto del lanzamiento de objetos. pic.twitter.com/FVcWe0t5ry— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, δύο παράθυρα του πούλμαν των «ροχιμπλάνκος» έσπασαν με αποτέλεσμα κομμάτια από γυαλί να πέσουν κοντά στα μέλη της αποστολής της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε. Το θετικό είναι πως αποφεύχθηκαν οι τραυματισμοί.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση αυτή και μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση στα social media της δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία από το εσωτερικό του πούλμαν με τη λεζάντα: «Έχουμε κι εμείς εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού».
Nosotros también hemos visto esta noche la cara oculta de la luna, @NASA. pic.twitter.com/SvSfH7JBdV— Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.