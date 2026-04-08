Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ: Η έμπνευση του Ντουέ άνοιξε το σκορ (vid)
Γρήγορο προβάδισμα για την Παρί Σε Ζερμέν κόντρα στη Λίβερπουλ, όταν στο 10΄ο Ντουέ αιφνιδίασε τον Μαμαρντασβίλι με σουτ που κόντραρε κι έγραψε το 1-0.
Προβάδισμα για την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ Ντε Πρενς» με υπογραφή του Ντουέ! Στο 10΄ο Γάλλος έλαβε τη μπάλα στην περιοχή της Λίβερπουλ κι αφού κατάφερε να γυρίσει με πλάτη προς το τέρμα, τα υπόλοιπα ήταν ιστορία. Το πλασέ που δοκίμασε κόντραρε, απέκτησε περίεργη καμπύλη και κρέμασε τον Μαμαρντασβίλι για το 1-0 των Παριζιάνων.
