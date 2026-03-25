Η πρώτη εξομολόγηση του Λανγκ μετά τον ανατριχιαστικό τραυματισμό του: «Θα χρειαστώ λίγη βοήθεια στην τουαλέτα και στο Playstation»

Ο Νόε Λανγκ μίλησε για το σοβαρό τραυματισμό που είχε στον αντίχειρα, τον ακρωτηριασμό που απέφυγε και τις δυσκολίες που του έχει δημιουργήσει.

Ο Νόε Λανγκ κατόρθωσε να αποφύγει τον ακρωτηριασμό του αντίχειρά του, μετά το σοβαρό κόψιμο που υπέστη στον δεύτερο ματς των «16» μεταξύ της Γαλατάσαραϊ και της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» έπειτα από σύγκρουση που είχε με τη διαφημιστική πινακίδα.

Ο 26χρονος Ολλανδός εξτρέμ υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον δεξιό του αντίχειρα και εθεάθη ήδη να προπονείται με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, στην προετοιμασία της οποίας ενσωματώθηκε κανονικά.

Εκείνος σε δηλώσεις του στο «Ziggosport» ανέφερε πως το πιο σημαντικό πράγμα είναι πως έχει ολόκληρο τον αντίχειρά του ασχέτως αν τον εμποδίζει σε μερικά πράγματα όπως το PlayStation ή την... τουαλέτα.

«Ακόμη έχω τον αντίχειρά μου ολόκληρο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορώ απλώς να παίξω Play Station για λίγο καιρό, αλλά θα έρθει κι αυτό.

Ευτυχώς, εγώ χρειάζομαι μόνο τα πόδια μου για να παίξω ποδόσφαιρο. Είμαι δεξιόχειρας. Οπότε είναι πρόβλημα στην τουαλέτα... Πράγματα σαν κι αυτό, π.χ. το ντουζ και τέτοια, θα χρειάζομαι λίγο βοήθεια».