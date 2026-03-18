Champions League: Διαφορετική η ιστορία στο Camp Nou για Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ, φαβορί αλλά όχι ακλόνητο η Λίβερπουλ κόντρα στην Γαλατασαράι

Ανάλυση και προγνωστικά για τις αναμετρήσεις της Τετάρτης στο UEFA Champions League.

Η δράση στο UEFA Champions League συνεχίζεται με τις ρεβάνς της Τετάρτης (18/3) για την φάση των 16 της διοργάνωσης. Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, Άρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν τσεκάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά και οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες που συμπληρώνουν την οκτάδα θα προκύψουν από τα ζευγάρια Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ, Λίβερπουλ – Γαλατασαράι, Μπάγερν – Αταλάντα και Τότεναμ – Ατλέτικο, με τους Βαυαρούς και τους «ροχιμπλάνκος» να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα μετά τις μεγάλες σε έκταση νίκες στα πρώτα ματς (6-1 και 5-2 αντίστοιχα).

Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται σε Camp Nou και Anfield. Στις 19:45 η σέντρα ανάμεσα σε «μπλαουγκράνα» και «καρακάξες», που μπαίνουν στη μάχη της πρόκρισης με αφετηρία το 1-1 της αναμέτρησης στην Αγγλία.

Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε γρήγορα μια μίνι κρίση στα μέσα Φλεβάρη, όταν αποκλείστηκε στο Copa del Rey και ηττήθηκε από την Ζιρόνα στη La Liga. Στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της μετράει πέντε νίκες και μια ισοπαλία, με το 5-2 επί της Σεβίλλης να την διατηρεί στο +4 από την Ρεάλ στην κούρσα του τίτλου στην Ισπανία. Μεσοεπιθετικά, το ταλέντο, η ταχύτητα, η φαντασία και οι λύσεις είναι στοιχεία σε αφθονία. Εντούτοις εξακολουθεί να παρουσιάζει αφέλεια ανασταλτικά, απόρροια της φιλοσοφίας της στο χορτάρι.

Η Νιούκαστλ έχει πολλά σκαμπανεβάσματα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Συχνά μοιάζει ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα πως μετά την ήττα από την Έβερτον, απάντησε με νίκες κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι στην Premier League. Γενικότερα, η αστάθεια της αποτυπώνεται και σε αριθμούς, με το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα να συναντάται στις 12Ν-3Ι-12Η με γκολ 43-43.

Καλά διαβασμένη στο πρώτο ματς η Νιούκαστλ, έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της στις καθυστερήσεις. Η ρεβάνς στο Camp Nou ωστόσο είναι διαφορετική υπόθεση και δύσκολα θα αντέξει στην πίεση της Μπαρτσελόνα.

Την σεζόν της παίζει η Λίβερπουλ στη ρεβάνς με την Γαλατά (22:00). Προβληματική η γενικότερη παρουσία των Reds φέτος, η δεύτερη χρονιά του Σλοτ δεν μοιάζει σε τίποτα με την πρώτη και τα αποτελέσματα είναι κατώτερα του αναμενόμενου. Στην Premier League δίνει μάχη τετράδας η Λίβερπουλ, που σχετικά νωρίς έμεινε εκτός κούρσας τίτλου.

Οι τραυματισμοί, η κακή κατάσταση κάποιων παικτών, η δυσκολία προσαρμογής των μεταγραφών και η πίεση είναι ανασταλτικοί παράγοντες προόδου. Στατιστικά απίθανο μοιάζει το γεγονός πως η Λίβερπουλ έχει ηττηθεί στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις της με την Γαλατά, με δύο από αυτές την φετινή σεζόν, σε ισάριθμες επισκέψεις της στην Τουρκία.

Η Γαλατά είχε μια μίνι κάμψη στα τέλη Φλεβάρη, αντέδρασε όμως εμφατικά με πέντε σερί νίκες μέχρι στιγμής τον Μάρτιο. Δίνει σκληρή μάχη τίτλου με την Φενέρμπαχτσε εντός συνόρων και για την ώρα οδηγεί την κούρσα στο +4 από την αντίπαλο της. Έχει πλούσιο ρόστερ, με βάθος και λύσεις σε όλες τις γραμμές. Δείχνει να έχει βρει το κουμπί της Λίβερπουλ, ωστόσο η ρεβάνς στο Anfield θα έχει σαφώς μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Παρά την πρόσφατη ιστορία, οι αποδόσεις υπέρ της Λίβερπουλ είναι ασύμφορες, καθώς κινούνται στο 1.30. Που δεν δικαιολογείται με βάση την ασυνέπεια των Reds. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Σλοτ έχει προβάδισμα, θα χρειαστεί όμως να ιδρώσει πολύ για να τα καταφέρει.

