Η επέλαση των Άγγλων: Πάνω από 10.000 οπαδοί της Νιούκαστλ στη Βαρκελώνη!

Περισσότεροι από 10.000 οπαδοί της Νιούκαστλ έχουν ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για τη ρεβάνς του Champions League, με τις Αρχές να είναι σε επιφυλακή.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βαρκελώνη εν όψει της ρεβάνς για τη φάση των «16» του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Νιούκαστλ.

Μετά το 1-1 του πρώτου ματς, η πρόκριση πλέον θα κριθεί στο «Καμπ Νου», με τις Αρχές να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη μαζική άφιξη των Άγγλων οπαδών στην πρωτεύουσα των Καταλανών.

Αν και η Νιούκαστλ δικαιούται μόλις 3.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό, υπολογίζεται πως περισσότεροι από 10.000 φίλαθλοι των Magpies θα ταξιδέψουν στην καταλανική πρωτεύουσα! Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον 7.000 άτομα θα βρεθούν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου χωρίς να εξασφαλισμένη την είσοδό τους.

Η Μπαρτσελόνα έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα υψηλού κινδύνου κι έχει ήδη λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι μεταβιβάσεις των εισιτηρίων έχουν μπλοκαριστεί, ενώ τα στοιχεία των κατόχων πρέπει να έχουν καταχωρηθεί έως και 48 ώρες πριν τη σέντρα. Επιπλέον, οι Μπλαουγρκάνα ξεκαθάρισαν πως δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο γήπεδο και κάλεσαν όσους φιλοξενούμενους δεν διαθέτουν εισιτήριο να μην μετακινηθούν προς το στάδιο.