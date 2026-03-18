Η επέλαση των Άγγλων: Πάνω από 10.000 οπαδοί της Νιούκαστλ στη Βαρκελώνη!
Συναγερμός έχει σημάνει στη Βαρκελώνη εν όψει της ρεβάνς για τη φάση των «16» του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Νιούκαστλ.
Μετά το 1-1 του πρώτου ματς, η πρόκριση πλέον θα κριθεί στο «Καμπ Νου», με τις Αρχές να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη μαζική άφιξη των Άγγλων οπαδών στην πρωτεύουσα των Καταλανών.
Αν και η Νιούκαστλ δικαιούται μόλις 3.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό, υπολογίζεται πως περισσότεροι από 10.000 φίλαθλοι των Magpies θα ταξιδέψουν στην καταλανική πρωτεύουσα! Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον 7.000 άτομα θα βρεθούν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου χωρίς να εξασφαλισμένη την είσοδό τους.
Η Μπαρτσελόνα έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα υψηλού κινδύνου κι έχει ήδη λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι μεταβιβάσεις των εισιτηρίων έχουν μπλοκαριστεί, ενώ τα στοιχεία των κατόχων πρέπει να έχουν καταχωρηθεί έως και 48 ώρες πριν τη σέντρα. Επιπλέον, οι Μπλαουγρκάνα ξεκαθάρισαν πως δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο γήπεδο και κάλεσαν όσους φιλοξενούμενους δεν διαθέτουν εισιτήριο να μην μετακινηθούν προς το στάδιο.
10,000 Newcastle fans are expected to travel to Barcelona, but only 2,934 tickets have been allocated to them.— total Barça (@totalBarca) March 17, 2026
Barcelona has been prepared for this scenario, asking Newcastle fans without tickets not to travel.
