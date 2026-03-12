«Ήταν η καλύτερη εμφάνιση της καριέρας μου» είπε μετά το ματς του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε εξουδετέρωσε με τρία γκολ τη Μάντσεστερ Σίτι μέσα σε ένα ημίχρονο, το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Το «άτι» από την Ουρουγουάη τα έκανε όλα για τη Ρεάλ και με το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του της έδωσε προβάδισμα πρόκρισης με 3-0 για τους «8» του Champions League, σε μια εμφάνιση που θα ζήλευε μέχρι κι ο... Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την παράσταση που χάρισε το Φαινόμενο μπροστά στον κόσμο του «Ολντ Τράφορντ»; Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης διασταύρωσαν τα ξίφη τους πίσω στον Απρίλιο του 2003 για τα προημιτελικά του Champions League, με τον Ρονάλντο να μετατρέπει την υπόθεση πρόκριση σε προσωπικό ζήτημα. Ο Βραζιλιάνος πέτυχε δυο γκολάρες κι ένα «tap-in» και οδήγησε τους Μερένγκες στην επόμενη φάση, παρά την ήττα τους με 4-3.

Για λίγο έμοιαζε γραφτό πως τα μωρά του Έρικ Τεν Χαγκ θα επέστρεφαν σε τελικό Champions League για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 90΄. Ο Άγιαξ ωστόσο υπολόγιζε δίχως τον Λούκας Μόουρα... Τι κι αν είχε επικρατήσει στο πρώτο ματς στο Λονδίνο με 1-0; Τι κι αν προηγούνταν στη ρεβάνς του Άμστερνταμ με 2-0; Ο Βραζιλιάνος το πήρε πάνω στο τελευταίο σπριν του αγώνα και με ονειρικό χατ τρικ έστειλε την Τότεναμ στον τελικό! Το υπέροχο πλασέ στο 90΄+5΄υπέγραψε τον θρύλο του και παράλληλα την πρώτη παρουσία των Spurs στον τελικό του Champions League.

Ο «βασιλιάς» του Champions League δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σχετική λίστα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτέλεσε το πρόσωπο πίσω από τη μυθική δυναστεία της Ρεάλ Μαδρίτης την περίοδο 2014-2018, με τα γκολ του στα νοκ-άουτ να περνούν συνεχώς γύρους τη Βασίλισσα. Το χατ τρικ ωστόσο απέναντι στην Ατλέτικο για το πρώτο σκέλος των ημιτελικών το 2017 έχει περίοπτη θέση στην ιστορία. Ο Πορτογάλος το πήρε πάνω του, διέλυσε τη συμπολίτισσα με χατ τρικ και το 3-0 της Ρεάλ ήταν αρκετό για να στείλει σε δεύτερο σερί τελικό, παρά την ήττα στη ρεβάνς του «Καλντερόν».

Είχε φανεί από νωρίς πως δεν έτρεφε και μεγάλη συμπάθεια προς τη Μπαρτσελόνα... Και η παράσταση που χάρισε στη Βαρκελώνη ήταν χαρακτηριστική! Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ασταμάτητος κόντρα στους Καταλανούς και τα γκολ του ήταν το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Το πλαστικό πλασέ που διαμόρφωσε το τελικό 4-1 ήταν και η ταφόπλακα στα όνειρα της Μπάρτσα για πρόκριση στους «8», αφού το εισιτήριο επισφραγίστηκε με το όνομα της Παρί πάνω.

Η πρώτη συμμετοχή της Τότεναμ στο Champions League συνδυάστηκε με πορεία μέχρι τα προημιτελικά, με τη μοναδική ήττα στη φάση των ομίλων να έρχεται εκτός έδρας με 4-3 από την Ίντερ. Ένα ματς στο οποίο οι κάτοχοι του τίτλου είχαν προηγηθεί 4-0 αλλά είδαν τους Λονδρέζους να μειώνουν στο μίνιμουμ με χατ τρικ ενός 21χρονου Ουαλού, ο οποίος εκείνη τη βραδιά θα συστηνόταν στο ευρωπαϊκό κοινό! Ο Γκάρεθ Μπέιλ προκάλεσε... εφιάλτες στον Μαϊκόν και αργότερα θα γινόταν ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, παίρνοντας μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Καρίμ Μπενζεμά ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης προς την κατάκτηση του 14ου Champions League, με τον Γάλλο να στέλνει αρχικά... αδιάβαστη την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Γάλλοι είχαν νικήσει 1-0 με γκολ του Μπαπέ στο πρώτο ματς για τους «16» και ο ίδιος παίκτης θα έδινε προβάδισμα στην ομάδα του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», πριν ο νυν φορ της Αλ Χιλάλ πετύχει τρία τέρματα μεταξύ 61ου και 78ου λεπτού και δώσει στη Βασίλισσα την πρόκριση που θα τα άλλαζε όλα! Θα ακολουθούσαν άλλα επτά τέρματα στα νοκ άουτ, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμα χατ τρικ με την Τσέλσι στους «8».

Σαν αποτέλεσμα δεν είναι το σπουδαιότερο της λίστας, ωστόσο αποτελεί σημείο αναφοράς καθώς στο ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Γουέιν Ρούνεϊ συστήθηκε με χατ τρικ! Λίγο πριν κλείσει τα 19 του χρόνια, ο Άγγλος επιθετικός είχε πετύχει τα πρώτα από τα 253 τέρματα που θα σημείωνε στην τεράστια καριέρα του στους Κόκκινους Διαβόλους, δίνοντας άμεσα μια πρώτη γεύση στα όσα θα απολάμβαναν οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ τα επόμενα χρόνια.

Μπορεί να ήμασταν ακόμα στη league phase του Champions League, ωστόσο η ξεγυρισμένη τεσσάρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στη Μάντσεστερ Σίτι είχε προκαλέσει τεράστια αίσθηση. Ο Βίκτορ Γιόκερες είχε αποδείξει περίτρανα πως δεν μπορούσε να σμπαραλιάσει μόνο τις άμυνες της Μορεϊρένσε και της Φαμαλικάο, σκορπίζοντας τους Citizens στο Ζοσέ Αλβαλάδε και τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του, πριν πάει στην Premier League και την Άρσεναλ μερικούς μήνες αργότερα.

Το πρώτο χατ τρικ παίκτη ελληνικής ομάδας στο Champions League είχε έρθει απέναντι στη φιναλίστ της προηγούμενης χρονιάς, με τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς να... οργιάζει απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, υπογράφοντας μία από τις σπουδαιότερες βραδιές του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Η συνέχεια μπορεί να μην ήταν ανάλογη για τους Ερυθρόλευκους, ωστόσο η μεγάλη βραδιά του Τζόλε θα έμενε στην ιστορία.