Ρεάλ Μαδρίτης: Το επικό σχόλιο του Ανρί για τη φανέλα και τα... μαλλιά του (vid)
Ακόμη μια ποδοσφαιρική παράσταση σε επίπεδο Champions League έδωσε το βράδυ της Τετάρτης (11/3) η Ρεάλ Μαδρίτης, που σκόρπισε με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο ματς των δυο για τους «16».
Παρά τις αρκετές και σημαντικές απουσίες που είχε, η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα απέδειξε ξανά πως έχει την πιο «βαριά» φανέλα της διοργάνωσης την οποία έχει κατακτήσει 15 φορές.
Οι «Μερένγκχες» κυριολεκτικά... πάτησαν τους παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα και έχουν -κατά πολύ- με το μέρος τους τις πιθανότητες για πρόκριση στα προημιτελικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο τηλεσχολιαστής πλέον, Τιερί Ανρί έδωσε μια ατάκα έπος, μετά το φινάλε του ματς.
Καθώς κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα είδε να συμβαίνουν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ο άλλοτε άσος της Άρσεναλ που αγωνίστηκε και στην Μπαρτσελόνα είπε γεμάτος απορία «Δεν ξέρω τι βάζουν σε αυτή τη φανέλα, αλλά ίσως αν τη φορέσω να με βοηθήσει να πάρω τα μαλλιά μου πίσω!», με το υπόλοιπο πάνελ φυσικά να ξεσπά σε γέλια.
Thierry Henry: "Real Madrid, I don't know what they put in that jersey. Maybe if I put it on, it might help me get my hair back." 😂 pic.twitter.com/P8g7eP201d— Dr Yash (@YashRMFC) March 11, 2026
