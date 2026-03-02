Τεράστια «πτώση» της Κοπεγχάγης: Θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα Play-out

Η Κοπεγχάγη έγραψε χθες (01/03) αρνητική ιστορία στο πρωτάθλημα Δανίας, μετά την ήττα της με 1-2 από τη Ράντερς.

Την Κυριακή (01/03) ολοκληρώθηκε και επίσημα η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος Δανίας, με την Κοπεγχάγη να γνωρίζει την ήττα για ακόμη μία φορά μέσα στη σεζόν, αυτή τη φορά από τη Ράντερς με σκορ 1-2 και έτσι κατάφερε να μείνει εκτός των play-offs του πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα από την πρωτεύουσα βρισκόταν στην 7η θέση της κατάταξης (οι πρώτες 6 περνάνε στα play-offs και οι οι υπόλοιπες αγωνίζονται στα play-out) και ήθελε μόνο νίκη για να πετύχει το στόχο της και να εισέλθει στην 6άδα.

Όμως, ηττήθηκε μέσα στην έδρα της από την 9η Ράντερς, με γκολ - πέναλτι στο 90+12' και έτσι οι πρωταθλητές Δανίας παρέμειναν στη 7η θέση και τους 29 βαθμούς.

Για την ιστορία, η σεζόν 1999 - 2000 ήταν η τελευταία που η Κοπεγχάγη δεν κατάφερε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, τερματίζοντας στην 8η θέση, κάτι που σημαίνει πως η χθεσινή «καταδικαστική» νίκη έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 26 χρόνων.

🇩🇰 What makes FC København finishing in the bottom half even more stunning is just how consistent they’ve been for YEARS:



2001: 🥇

2002: 🥈

2003: 🥇

2004: 🥇

2005: 🥈

2006: 🥇

2007: 🥇

2008: 🥉

2009: 🥇

2010: 🥇

2011: 🥇

2012: 🥈

2013: 🥇

2014: 🥈

2015: 🥈

2016: 🥇

2017: 🥇… pic.twitter.com/lIL9EMFISy — Nordic Footy 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@footy_nordic) March 2, 2026

Η απουσία της από τα play-offs δεν σημαίνει αυτόματα πως η ομάδα του Παντελή Χατζηδιάκου, η οποία είχε μία αρκετά ικανοποιητική πορεία στη League Phase του φετινού Champions League, μένοντας ζωντανή στην πρόκριση για την επόμενη φάση μέχρι και τη τελευταία αγωνιστική, δεν θα βγει στην Ευρώπη και την επόμενη σεζόν, καθώς ο πρώτος των play-out θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τον τέταρτο των play-offs για μία θέση στα προκριματικά του Conference League.