Το Gazzetta στην Γερμανία: Το διαφορετικό τετ α τετ για Ταρέμι και ο δημοφιλής Ρέτσος
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και το 0-0 επί γερμανικού εδάφους τον άφησε εκτός της συνέχειας του Champions League σε συνδυασμό με το 0-2 του πρώτου αγώνα. Στον επαναληπτικό στο Λεβερκούζεν έκανε την σοβαρή προσπάθειά του αλλά δεν βρήκε έστω ένα γκολ για να διεκδικούσε ακόμα πιο πολύ την υπέρβαση. Στην επιστροφή της ομάδας του Ολυμπιακού στην Ελλάδα - με πτήση από την Κολωνία - δύο ήταν οι παίκτες των Πειραιωτών που βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο.
Πρώτος χρονικά ήταν ο Μέχντι Ταρέμι. Ο Ιρανός - που ως γνωστόν ξεκίνησε βασικός στο Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός - είδε στο αεροδρόμιο της Κολωνίας να τον αναγνωρίζει ένας συμπατριώτης του που εργάζεται εκεί. Είχαν το τετ α τετ τους μιλώντας - όπως φάνηκε - και για ποδοσφαιρικά θέματα και την καριέρα του Ιρανού φορ και στην συνέχεια ο συμπατριώτης του, του ζήτησε να βγάλουν μία φωτογραφία. Ρόλο φωτογράφου ανέλαβε ο Κλέιτον, συμπαίκτης του Ταρέμι.
Από την άλλη υπήρξε και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Επέστρεψε στο Λεβερκούζεν, όπου είχε αγωνιστεί με την τοπική ομάδα και αποδείχθηκε ξανά εξαιρετικά δημοφιλής στις μικρές ηλικίες. Και κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Γερμανία αλλά και κατά την επιστροφή του ουκ ολίγοι φίλοι των Πειραιωτών, εκ των οποίων οι περισσότεροι μικροί σε ηλικία, του ζήτησαν κυρίως να βγουν φωτογραφία μαζί του με τον Έλληνα στόπερ να μην χαλά το χατήρι σε κανέναν.
