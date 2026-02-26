Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ: Ο Όσιμεν έδωσε σκορ πρόκρισης στους Τούρκους
Με σουτ μέσα από την περιοχή στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ο Όσιμεν μείωσε σε 3-1 για τη Γαλατάσαραϊ ενάντια στη Γιουβέντους και έδωσε σκορ πρόκρισης (6-5) στην τουρκική ομάδα!
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
