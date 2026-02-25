Η Μπενφίκα πήρε το προβάδισμα ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ του Ράφα Σίλβα, ωστόσο ο Τσουαμενί απάντησε άμεσα με ωραίο σουτ.

Τρομερό ξεκίνημα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, με την Μπενφίκα να αιφνιδιάζει τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ του Ράφα Σίλβα από κοντά μετά από γύρισμα του Παυλίδη στο 14'. Ωστόσο, η απάντηση από πλευράς Βασίλισσας, ήρθε άμεσα, με τον Τσουαμενί να ισοφαρίζει με εξαιρετικό σουτ μόλις ένα δίλεπτο μετά!