Ο Γενς Πέτερ Χάουγκε έκανε τη ζημιά στην Ίντερ μέσα στο Τζουζέπε Μεάτσα και δείχνει έτοιμος να επιστρέψει στην ελίτ.

Η πανδημία του κορωνοϊού του 2020 είχε φέρει τα πάνω, κάτω σε όλους τους τομείς και ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να γλιτώσει - με το Euro και τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μετατίθενται ένα καλοκαίρι αργότερα. Αυτό βέβαια δεν γινόταν να συμβεί και με τις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, η οποία προέβη σε δραστικά μέτρα με μονά ματς τόσο στην τελική φάση των θεσμών της σεζόν 2019/20, όσο και σε εκείνα στα προκριματικά για την επόμενη.



Κάπως έτσι, η Μπόντο/Γκλιμτ είχε κατορθώσει να φτάσει εύκολα στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, κάνοντας...πλάκα στις λιθουανικές Κάουνο Ζάλγκιρις (6-1) και Ζάλγκιρις Βίλνιους (3-1) - την ώρα που στη Νορβηγία πήγαινε με άνεση για το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ωστόσο, το επόμενο βήμα στην Ευρώπη ήταν ζόρικο, με την Μπόντο να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μίλαν...





Το τελικό 3-2 υπέρ των Ροσονέρι στο άδειο Σαν Σίρο θα έδινε το εισιτήριο στους Ιταλούς και το χειροκρότημα στους Σκανδιναβούς, με έναν πιτσιρικά να τραβάει τα βλέμματα των ανθρώπων της Μίλαν. Ο Γενς Πέτερ Χάουγκε είχε σημειώσει το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων και είχε συμμετοχή στο δεύτερο, αναγκάζοντας τους Μιλανέζους να δαπανήσουν 4,8 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν μόνιμο κάτοικο Ιταλίας.



Ωστόσο, η αλλαγή περιβάλλοντος εν μέσω πανδημίας και το πολύ υψηλότερο επίπεδο δυσκόλεψαν τον νεαρό Νορβηγό, που θα περιοριζόταν σε πέντε γκολ και μία ασίστ σε 24 συμμετοχές και την επόμενη χρονιά θα άφηνε το Μιλάνο για τη Φρανκφούρτη και την Άιντραχτ. Εκεί θα τα πήγαινε καλύτερα, μετρώντας τρία γκολ (το ένα στο Καραϊσκάκη) και δύο ασίστ σε 38 αγώνες, πανηγυρίζοντας με τους Αετούς την κατάκτηση του Europa League.



Ούτε εκεί όμως θα στέριωνε, με τη σεζόν 2022/23 να τον βρίσκει δανεικό στη Γάνδη και την επόμενη να επιστρέφει στην Άιντραχτ, η οποία θα αποφάσιζε τον Ιανουάριο του 2024 να τον δανείσει εκεί που είχαν ξεκινήσει όλα. Στην Μπόντο/Γκλιμτ. Υπό τις οδηγίες του Κγέτιλ Κνούτσεν, ο Χάουγκε θα έβρισκε ξανά τα πατήματά του και έναν χρόνο αργότερα θα υπέγραφε εκ νέου στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, με την Άιντραχτ να λαμβάνει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.



Η Μπόντο δεν έδειχνε πια το μικρό σκαλοπάτι που αποτελούσε στο παρελθόν, μετέχοντας ανελλιπώς με μεγάλη επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και διεκδικώντας κάθε χρόνο τον τίτλο της Eliteserien. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι και άλλοι παίκτες, όπως ο Φρέντρικ Μπιόρκαν, ο Πάτρικ Μπεργκ, ο Νικίτα Χάικιν και ο Χάκον Έβγεν επέστρεψαν στην ομάδα μετά από μεταγραφές σε πιο μεγάλες λίγκες και μέχρι τώρα, τους έχει βγει 100% καλό.



Φυσικά όλοι τους, όπως και ο Χάουγκε, έχουν το όνειρο να δοκιμάσουν ξανά στο υψηλότερο επίπεδο. Ο τελευταίος βροντοφώναξε στο γήπεδο όπου παλαιότερα πάσχιζε να εδραιωθεί στη Μίλαν όταν είναι εδώ και πως αξίζει μια νέα ευκαιρία σε ένα πιο προηγμένο, ποδοσφαιρικά, πρωτάθλημα, κλείνοντας με ένα γκολ και μία ασίστ το σπίτι της Ίντερ - εχοντας έξι τέρματα συνολικά στο φετινό Champions League. Και φαντάζει πολύ πιθανό ότι αργά ή γρήγορα, θα έχει την ευκαιρία αυτή, με τους σκάουτ των μεγάλων κλαμπ να παρακολουθούν με τεράστια προσοχή τα όσα απίθανα πετυχαίνει η Μπόντο/Γκλιμτ -και- φέτος...