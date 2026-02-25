Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Οι παίκτες των ερυθρόλευκων πήγαν στον κόσμο τους μετά το ματς
Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη προσπάθεια στη BayArena, αλλά το 0-0 δεν του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει στο Champions Legaue.
Μετά το τέλος του ματς υπήρχε απογοήτευση για τον αποκλεισμό, αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκρότησε τους ερυθρόλευκους για το γεγονός ότι τα έδωσαν όλα.
Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το σφύριγμα της λήξης στο Λεβερκούζεν πήγαν στον κόσμο τους, τον ευχαρίστησαν για την υποστήριξη και εισέπραξαν το χειροκρότημα για την εμφάνιση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.