Οι ερυθρόλευκοι πήγαν μετά το τέλος του ματς στο Λεβερκούζεν στους οπαδούς τους, εισπράττοντας το χειροκρότημα παρά τον αποκλεισμό.

Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη προσπάθεια στη BayArena, αλλά το 0-0 δεν του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει στο Champions Legaue.

Μετά το τέλος του ματς υπήρχε απογοήτευση για τον αποκλεισμό, αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκρότησε τους ερυθρόλευκους για το γεγονός ότι τα έδωσαν όλα.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το σφύριγμα της λήξης στο Λεβερκούζεν πήγαν στον κόσμο τους, τον ευχαρίστησαν για την υποστήριξη και εισέπραξαν το χειροκρότημα για την εμφάνιση.