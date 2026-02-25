Ολυμπιακός: «Σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο φετινό Ευρωπαϊκό μας ταξίδι!»

Το μήνυμα του Ολυμπιακού μετά τον αποκλεισμό από τη Λεβερκούζεν, στα Play Offs των «16» του Champions League.

Η πορεία του Ολυμπιακού στο Champion League ολοκληρώθηκε στα Play Offs των «16». Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση από την ήττα της στο Φάληρο με 2-0, έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στη ρεβάνς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα στο Λεβερκούζεν έστειλε το μήνυμα της για το φετινό «ταξίδι» με ανάρτηση στα Social Media.

Το post του Ολυμπιακού

«Σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο φετινό Ευρωπαϊκό μας ταξίδι!».