Στο 50' ο Ολυμπιακός δημιούργησε μια μεγάλη στιγμή για να πάρει το προβάδισμα στη BayArena.

Πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους στο Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ καλή στιγμή για να πάρει το προβάδισμα.

Ο Ζέλσον Μάρτινς με ένα διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή ανάγκασε τον Μπλάσβιχ να πέσει στη γωνία του και να αποκρούσει με το ένα χέρι.