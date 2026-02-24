Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Μεγάλη απόκρουση του Μπλάσβιχ σε σουτ του Ζέλσον
Στο 50' ο Ολυμπιακός δημιούργησε μια μεγάλη στιγμή για να πάρει το προβάδισμα στη BayArena.
Πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους στο Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ καλή στιγμή για να πάρει το προβάδισμα.
Ο Ζέλσον Μάρτινς με ένα διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή ανάγκασε τον Μπλάσβιχ να πέσει στη γωνία του και να αποκρούσει με το ένα χέρι.
@Photo credits: eurokinissi
