Φοβερό στιγμιότυπο έπιασε ο τηλεοπτικός φακός στο Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός με έναν μουστακαλή οπαδό της γερμανικής ομάδας.

Το πρώτο μέρος στο Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός δεν είχε πολλές μεγάλες στιγμές, αλλά ο τηλεοπτικός φακός έπιασε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από τις εξέδρες της BayArena.

Ένας οπαδός της γερμανικής ομάδας με πλούσιο μουστάκι το έστριβε περήφανος την ώρα του αγώνα. Ο φακός το αντιλήφθηκε, εκείνος το κατάλαβε και φυσικά έγινε viral!