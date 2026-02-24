Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Λίγο έξω η κεφαλιά του Σικ, απείλησε με σουτ ο Τσικίνιο
Δύο καλές στιγμές για Λεβερκούζεν και Ολυμπιακό στο πρώτο δεκάλεπτο με Σικ και Τσικίνιο αντίστοιχα.
Στο 4' η Λεβερκούζεν άγγιξε το 1-0 με τον Σικ, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά μετά από γέμισμα μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Τζολάκη.
Ο Ολυμπιακός απάντησε τέσσερα λεπτά αργότερα στο 8' με τον Τσικίνιο, ο οποίος μετά το κόρνερ του Μουζακίτη δοκμίασε το πόδι του λίγο έξω από την περιοχή αλλά δεν βρήκε στόχο με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια.
@Photo credits: eurokinissi
