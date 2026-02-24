Σαν σήμερα το 2009, ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο πέτυχε ένα απίθανο γκολ με φάουλ ενάντια στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνοι, όσο καλή και αν ήταν η Λιόν των 00’s, δεν μπορούσε να τα βάλει με την Μπαρτσελόνα του τρεμπλ τη σεζόν 2008/09, όταν οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί στους «16» του Champions League. Το πρώτο ματς στη Γαλλία είχε λήξει 1-1, με τους Καταλανούς να επικρατούν 5-2 στη ρεβάνς και να παίρνουν μια εμφατική πρόκριση στα προημιτελικά.



Ωστόσο, το γκολ με το οποίο είχαν προηγηθεί οι Λιονέ στην πρώτη αναμέτρηση, που διεξήχθη σαν σήμερα πριν από 17 χρόνια, αποτελεί σημείο αναφοράς, ακόμα και αν δεν έπαιξε κάποιον ρόλο όσον αφορά στην πρόκριση.



Μετά από επτά μόλις επτά και με το ματς στο 0-0, η Ολιμπικ κέρδισε φάουλ σε πολύ πλάγια θέση και ο αρτίστας Ζουνίνιο Περναμπουκάνο ανέλαβε την εκτέλεση. Η αλήθεια είναι πως ο Βραζιλιάνος σπεσιαλίστας συνήθιζε να σκοράρει με εξαιρετικές εκτελέσεις φάουλ από πιο κεντρικό, συνήθως, σημείο, ωστόσο εκείνο το βράδυ έδειξε πως μπορεί να εκθέσει ανεπανόρθωτα κάθε τερματοφύλακα από κάθε γωνιά του γηπέδου.



Ο Ζουνίνιο όπλισε και εκτέλεσε με το δεξί, η μπάλα πήρε ύψος και την κατάλληλη στιγμή προσγειώθηκε σαν οβίδα στο απέναντι πλαϊνό δίχτυ, με τον Βίκτορ Βαλντές να καταλήγει να το τρώει όρθιος πριν καταλήξει στο βάθος της εστίας του! Σκέτη ποίηση...