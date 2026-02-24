«Ξέρεις από μπάλα;»: Τα μεσάνυχτα οι γραμμές στο Youtube του Gazzetta για τη «μάχη» του Ολυμπιακού στο Λεβερκούζεν!

Ο Ολυμπιακός δίνει τη μάχη του κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν κι αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης οι γραμμές ανοίγουν στην εκπομπή «Ξέρεις από μπάλα» στο YouTube του Gazzetta! Ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος και ο Χρήστος Σούτος δίνουν τον λόγο στον κόσμο...