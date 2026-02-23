Προπονητής Λεβερκούζεν: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας, δεν θα σκεφτούμε το πρώτο ματς»

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ έδωσε το στίγμα της Λεβερκούζεν πριν απο τον αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακο. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ ως προπονητής της Λεβερκούζεν στάθηκε στο τρίπτυχο συγκέντρωση, εφαρμογή του πλάνου της ομάδας αλλά και κατάκτηση του στόχου της νίκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο κόουτς Χιούλμαντ είπε χαρακτηριστικά πώς «για εμάς είναι ένα αβαντάζ το ότι έχουμε παίξει 2 φορές με τον Ολυμπιακό.

Ξέρουμε ακριβώς το τι να περιμένουμε. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας και δεν θα σκεφτούμε το πρώτο ματς. Δεν θα έχουμε στο μυαλό μας το τι έγινε στον πρώτο αγώνα.

Θα είναι επικίνδυνο να πάρουμε το ματς αυτό κάπως ελαφρά. Έχουμε μία καλή... αφετηρία και ένα καλό πρώτο αποτέλεσμα αλλά δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Θα χρειαστούμε την καλύτερη δυνατή απόδοση απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Θα προσεγγίσουμε το ματς όπως πάντα και θέλουμε την νίκη»..Επί των απουσιών εκτός από τον Μπαντέ υπάρχει και το πρόβλημα του Τίλμαν, του μεσοεπιθετικού της Λεβερκούζεν. Ο Χιούλμαντ εκτίμησε ότι το πιθανότερο είναι να μην παίξει αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί την τελευταία στιγμή.