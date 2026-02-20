Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, Λιλιάν Τουράμ, αντέδρασε στη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Βινίσιους από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι και στην στάση του Μουρίνιο.

Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν την περασμένη Τρίτη (17/02) στον πρώτο αγώνα των Play-offs του Champions League μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης στη Λισαβόνα, συνεχίζουν να προκαλούν πολλές συζητήσεις, εξαιτίας κυρίως της ρατσιστικής επίθεσης που υπέστη ο Βινίσιους από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι, η οποία οδήγησε μάλιστα τον διαιτητή της αναμέτρησης να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο της UEFA κατά τέτοιων καταστάσεων.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο προπονητής των «αετών», Ζοζέ Μουρίνιο, άφησε να εννοηθεί ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έπρεπε να είχε πανηγυρίσει το γκολ του με τόσο «προκλητικό» τρόπο μπροστά στους οπαδούς των γηπεδούχων και απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση που δέχτηκε από τον Αργεντίνο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Αυτό που λέει ο Βινίσιους είναι ένα πράγμα, αυτό που λέει ο Πρεστιάνι είναι άλλο. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είπα στον Βινίσιους, ανεξάρτητα, ότι όταν ένας παίκτης σκοράρει ένα τέτοιο γκολ, απλά πανηγυρίζει και φεύγει. Δεν ασχολείσαι με το γήπεδο ή την ''καρδιά'' του αντιπάλου γηπέδου».

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους, Λιλιάν Τουράμ, αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο συγκεκριμένο περιστατικό, επικρίνοντας μάλιστα με σκληρό τρόπο τον Πορτογάλο προπονητή, τον οποίο χαρακτήρισε «μικρό άνθρωπο και νάρκισσο».

«Είναι ένας μικρός άνθρωπος. Υπάρχει μια αίσθηση λευκής ανωτερότητας και ναρκισσισμού στα λόγια του. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής με μια εξαιρετική καριέρα και έχει συνεργαστεί με πολλούς μαύρους παίκτες, αλλά απ΄ότι φαίνεται αυτό δεν τον εμποδίζει από το να αμφισβητήσει την αλήθεια μιας ρατσιστικής πράξης, πόσο μάλλον να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του θύματος, στην προκειμένη περίπτωση του Βινίσιους».

Ο πρώην διεθνής Γάλλος επιθετικός συνέχισε, τονίζοντας ότι: «Πώς μπορεί να λέει κάτι τέτοιο; Ποιος είναι ο Μουρίνιο για να υποθέσει ότι αποφασίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο Βινίσιους; Η ρατσιστική πράξη που υπέστη ο Βίνι δεν είχε καμία σχέση με τη συμπεριφορά του, αλλά με το χρώμα του δέρματός του».