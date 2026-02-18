Ολυμπιακός: Το ερυθρόλευκο κορεό και το πανό για φανέλα δοξασμένη
Μία ακόμα αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Λεβερκούζεν και οι φίλοι των Πειραιωτών παρουσίασαν ένα ακόμα κορεό που σε πρώτο πλάνο είχε μία μεγάλη ερυθρόλευκη φανέλα. Να σημειωθεί πώς πριν το φετινό 2-0 υπήρχε το 2002 και το εμφατικό 6-2 της Ριζούπολης τότε με την Λεβερκούζεν και πρωταγωνιστή τον Τζόρτζεβιτς.
Αρκετή ώρα δε πριν τον αγώνα είχε σηκωθεί πανό μπροστά από την Θύρα 7 σε κόκκινο φόντο που έγραφε με άσπρα γράμματα ‘Φανέλα δοξασμένη μόνο εσύ φοράς’. Αρκετός κόσμος γενικότερα - και ειδικά στην Θύρα 7 - βρέθηκε από νωρίς στο γήπεδο και ενώ έγινε ως γνωστόν ένα ακόμα sold out.
- Δείτε το βίντεο του Gazzetta και του Νίκου Ράπτη
