Οι δηλώσεις του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν για το νέο format του Champions League και τον Ολυμπιακό.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει το ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League είναι ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Μία ώρα πριν τη σέντρα ο Τσέφεριν έφτασε στο γήπεδο με τον γενικό γραμματέα της UEFA Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον υποδέχθηκαν στελέχη του Ολυμπιακού. Ο Τσέφεριν μίλησε στο Mega, τόσο για τον αγώνα, όσο και για το νέο format της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το νέο format είναι απόλυτα επιτυχημένο. Είχαμε ορισμένες αμφιβολίες στην αρχή που είναι λογικό. Κάποιοι είπαν ότι δεν θα πετύχει. Αλλά τώρα το 99,9% των οπαδών ξέρει ότι είναι υπέροχο.

Ο Ολυμπιακός είχε επιτυχία εδώ με την κατάκτηση του Conference League και τώρα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι επιτυχία η παρουσία του έστω και στα playoffs Champions League. Περιμένω ένα ωραίο ματς απόψε».