Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Ο Τσέφεριν αποθέωσε τους Πειραιώτες
Στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει το ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League είναι ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν.
Μία ώρα πριν τη σέντρα ο Τσέφεριν έφτασε στο γήπεδο με τον γενικό γραμματέα της UEFA Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον υποδέχθηκαν στελέχη του Ολυμπιακού. Ο Τσέφεριν μίλησε στο Mega, τόσο για τον αγώνα, όσο και για το νέο format της διοργάνωσης.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Το νέο format είναι απόλυτα επιτυχημένο. Είχαμε ορισμένες αμφιβολίες στην αρχή που είναι λογικό. Κάποιοι είπαν ότι δεν θα πετύχει. Αλλά τώρα το 99,9% των οπαδών ξέρει ότι είναι υπέροχο.
Ο Ολυμπιακός είχε επιτυχία εδώ με την κατάκτηση του Conference League και τώρα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι επιτυχία η παρουσία του έστω και στα playoffs Champions League. Περιμένω ένα ωραίο ματς απόψε».
