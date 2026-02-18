Ο Χρήστος Τζόλης ξεκινάει στο βασικό σχήμα της Κλαμπ Μπριζ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον πρώτο αγώνα της νοκ άουτ φάσης του Champions League.

Η Κλαμπ Μπριζ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League. Ο Χρήστος Τζόλης ξεκινάει στο βασικό σχήμα της ομάδας σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι, όπου οι Βέλγοι θα παλέψουν για το πρώτο βήμα πρόκρισης.

O Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει 35 εμφανίσεις με τη φανέλα του βελγικού συλλόγου σε όλες τις διοργανώσεις της φετινή σεζόν, ενώ έχει σκοράρει 11 γκολ και έχει μοιράσει 16 ασίστ.