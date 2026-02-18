Τζόλης: Βασικός για την Μπριζ στον αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Αγγελική Μαγκανά
tzolis

bet365

Ο Χρήστος Τζόλης ξεκινάει στο βασικό σχήμα της Κλαμπ Μπριζ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον πρώτο αγώνα της νοκ άουτ φάσης του Champions League.

Η Κλαμπ Μπριζ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League. Ο Χρήστος Τζόλης ξεκινάει στο βασικό σχήμα της ομάδας σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι, όπου οι Βέλγοι θα παλέψουν για το πρώτο βήμα πρόκρισης.

O Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει 35 εμφανίσεις με τη φανέλα του βελγικού συλλόγου σε όλες τις διοργανώσεις της φετινή σεζόν, ενώ έχει σκοράρει 11 γκολ και έχει μοιράσει 16 ασίστ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα