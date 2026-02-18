Τζόλης: Βασικός για την Μπριζ στον αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Η Κλαμπ Μπριζ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League. Ο Χρήστος Τζόλης ξεκινάει στο βασικό σχήμα της ομάδας σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι, όπου οι Βέλγοι θα παλέψουν για το πρώτο βήμα πρόκρισης.
O Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει 35 εμφανίσεις με τη φανέλα του βελγικού συλλόγου σε όλες τις διοργανώσεις της φετινή σεζόν, ενώ έχει σκοράρει 11 γκολ και έχει μοιράσει 16 ασίστ.
Your FCB side. 🔵⚫️ pic.twitter.com/ntWAdxuSY5— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.