Ο Ρούντιγκερ διακρίνεται να ζητά συγγνώμη από τους φίλους της Μπενφίκα μετά τον πανηγυρισμό του Βινίσιους στο Ντα Λουζ.

Ο Βινίσιους έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι κατά τη διάρκεια του επεισοδιακού αγώνα της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με όλα να ξεκινούν μετά το υπέροχο γκολ που σημείωσε ο Βραζιλιάνος - και που έκρινε την αναμέτρηση.

Ο επιθετικός της Βασίλισσας πανηγύρισε το τέρμα που σημείωσε χορεύοντας στο σημαιάκι, κάτι που εξαγρίωσε τους οπαδούς των Αετών, με αποτέλεσμα να υπάρξει ρίψη αντικειμένων προς τον σκόρερ. Μάλιστα, ο σαφώς πιο έμπειρος Αντόνιο Ρούντιγκερ έδειξε να μην συμφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ο συμπαίκτης του, καθώς σε βίντεο κοντά στο σημείο, διακρίνεται να σηκώνει απολογητικά το χέρι προς την κερκίδα, ενώ στιγμές νωρίτερα έχει κάνει νόημα στους παίκτες της Ρεάλ να φύγουν από το σημείο.